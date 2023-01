Zaniolo e l’intreccio Roma-Milan-Premier: Tiago Pinto furioso. L’offerta inglese e i retroscena

Nicolò Zaniolo ha fatto una scelta e – come anticipato poco fa in esclusiva – ha comunicato alla Roma che non intende prendere in considerazione l’offerta del Bournemouth. La “guerra” è servita? No, non servono “guerre” almeno dal suo punto di vista perché lui aveva scelto. Anche se la reazione di Tiago Pinto ha nascosto una grande delusione, particolarmente furioso il dirigente giallorosso che pregustava i 30 milioni e passs. Ma a Zaniolo la Premier non di prima fascia interessa zero e neanche può pensare o immaginare di andare in un club che lotta per non retrocedere. Non esistono clausole o penali che possano convincerlo a non mettere seriamente a repentaglio il suo futuro. Non è un problema di soldi, gli avevano offerto 5,5 milioni a stagione più ricchi bonus. Avrebbe aperto al Tottenhanm, ma non c’erano le condizioni. Poi è spuntato il Milan e lui ha deciso di aspettare. Milan ora o a luglio. Zaniolo confida sempre che uno spiraglio resti aperto nelle ultime 48 ore di mercato, sappiamo bene che negli ultimi giorni possono cambiare alcuni scenari. Ma, attenzione, parliamo di spiragli senza illudere chicchessia, soprattutto perché – direbbe Catalano – il mercato è chiuso soltanto quando… è chiuso, martedì alle 20. Zaniolo ha deciso di aspettare il Milan, ha la grande stima di Maldini e del club. Certo, molte cose possono cambiare nei prossimi mesi, ma la strada è questa. Il resto lo vedremo, aspettando la chiusura della sessione invernale.

Foto: Instagram Zaniolo