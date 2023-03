Zaniolo continua a brillare con il Galatasaray: gol e assist

Nicolò Zaniolo si sta mettendo in mostra con il suo nuovo club, l’ex Roma con il Galatasaray si è reso protagonista in amichevole: un gol all’86’ e un assist all’88’ nei 45′ giocati. Il club di Istanbul ha superato l’Istanbulspor con un netto 0-6. Continua il trend positivo per il classe ’99, che aveva già trovato la rete con la nuova maglia nel 4-2 inflitto all’Alanyaspor nei giorni precedenti.

Foto: Twitter ufficiale Galatasaray