Zaniolo, c’è frattura al naso: la situazione in vista dell’Atalanta

Seppur da subentrante, Nicolò Zaniolo si è rivelato decisivo nella vittoria di domenica contro lo Spezia. I 31 tiri verso lo specchio della porta difesa da Provedel non sono stati sufficienti a trovare la via della rete, così è stato determinante un rigore procurato proprio dal 22 giallorosso e realizzato da Abraham. In occasione dello scontro con Maggiore, Zaniolo è stato colpito sul volto e gli esami di oggi hanno evidenziato una piccola frattura al naso. Non sembrerebbe essere un problema grave in vista del big match contro l’Atalanta del prossimo fine settimana: il calciatore, infatti, oggi si è allenato regolarmente e per il momento l’operazione è esclusa. Come per Osimhen, è verosimile che Zaniolo venga convocato da Mourinho e, nel caso in cui dovesse scendere in campo, indossi una maschera protettiva.

Foto: Twitter Roma