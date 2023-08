Nicolò Zaniolo è da ieri ufficialmente un nuovo calciatore dell’Aston Villa dopo una trattativa con il Galatasaray che è entrata nel vivo con la definizione mai in discussione. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto più bonus, il classe 1999 era una richiesta precisa di Emery. Ecco la foto della firma, Zaniolo sbarca in Premier.