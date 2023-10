Zaniolo arrivato a Torino, verrà ascoltato dalla PM Pedrotta sul caso scommesse

Nicolò Zaniolo è appena giunto a Torino per essere ascoltato dalla Procura di Torino in merito al filone d’indagini riguardante il calcioscommesse. L’ex Roma e Galatasaray è iscritto al registro degli indagati e questo pomeriggio verrà ascoltato dalla PM Manuela Pedrotta. Al calciatore è stato contestato l’esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, previsto all’art. 4 della legge 401 del 1989. Zaniolo fin dal primo momento, a carte scoperte, non ha mai cambiato versione: “Ho giocato a poker e blackjack, mai sul calcio”. Oggi, insieme ai legali Conte e Tognozzi, confermerà questa linea alla pm Manuela Pedrotta e al pool investigativo che segue la maxi-inchiesta.

