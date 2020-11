Nicolò Zaniolo non vede l’ora di tornare, sembra molto fiducioso e carico per il rientro dal brutto infortunio. La Roma e la Nazionale lo aspettano, intanto oggi ha scritto così sul suo profilo Instagram: “I’m coming back…e per i miei amici fantallenatori, ci divertiremo! Promesso”.

Il post di Zaniolo su Instagram

Foto: Instagram Personale Zaniolo