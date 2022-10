Zaniolo, altri due turni di squalifica in Europa League. La Roma farà ricorso

Stangata per Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso è stato espulso contro il Real Betis all’Olimpico dopo un fallo di reazione a palla lontana. Al numero 22 giallorosso sono state aggiunte altre due giornate di squalifica, oltre a quella già scontata nella gara di ritorno con gli spagnoli, come riporta il sito ufficiale della UEFA. La Roma farà ricorso per provare a ridurre la squalifica di Zaniolo.

foto: Twitter Roma