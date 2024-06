Zaniolo all’Atalanta non dipende dal riscatto di De Ketelaere

L’Atalanta ha riscattato Charles De Ketelaere, versando circa 22 milioni al Milan, assolutamente soddisfatta per l’eccellente rendimento del fantasista belga. Ma la vicenda Zaniolo viaggiava autonomamente, esattamente come vi abbiamo raccontato domenica scorsa. L’Atalanta si è informata sulle condizioni fisiche di Zaniolo, ulteriore conferma del concreto interesse, e ha capito che i tempi non saranno lunghi. I contatti con il Galatasaray, proprietario del cartellino, sono già stati impostati. La Fiorentina? Come raccontato, già a gennaio si era informata per questa sessione di mercato e lo aveva fatto anche qualche mese fa. Ma oggi siamo in una fase di stand-by con i viola, se l’Atalanta facesse un altro scatto potrebbe essere quello decisivo.

Foto: Instagram Zaniolo