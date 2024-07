Zaniolo all’Atalanta, la grande sorpresa del 9 giugno taglia il traguardo

Nicolò Zaniolo torna in Serie A. E riparte dall’Atalanta, confermando la nostra clamorosa indiscrezione del 9 giugno, fino a quel momento non c’era stato alcun tipo di accostamento del classe 1999 alla Dea. Al massimo avevano dato il Villarreal in vantaggio, qualcuno lo aveva accostato addirittura al Napoli mesi fa. Mai abbiamo messo la Fiorentina in corsa di sorpasso per Zaniolo, esattamente il contrario. Il tentativo nella giornata di oggi, che abbiamo raccontato, è arrivato nel bel mezzo della trattativa in corso tra l’Atalanta e il Galatasaray, il club lombardo – come raccontato – stava aspettando le carte. I viola sono rimasti aggrappati fino in fondo, ma quando l’Atalanta ha ricevuto le carte è andata a dama, materializzando il vantaggio. Operazione superiore ai 20 milioni, bonus compresi, con l’obbligo che scatta a un determinato numero di presenze (tra il 65 e il 70 per cento). Domani – come svelato – Zaniolo svolgerà le visite, l’Atalanta ha chiuso la pratica dopo la sorpresa che aveva preparato il 9 giugno.

Foto: Instagram Zaniolo