Zaniolo a Villa Stuart per le visite mediche

Nicolò Zaniolo, è rientrato a Trigoria per cominciare il suo secondo anno in giallorosso. Il centrocampista, rientrato nella capitale ieri, ha sostenuto questa mattina alle 12 le visite mediche di idoneità sportiva a Villa Stuart, necessarie per scendere in campo nel pomeriggio per il suo primo allenamento. Il classe 1999 è rientrato in anticipo dalle vacanze. Un piccolo tifoso ha chiesto al centrocampista: “Nicolò resti alla Roma?“, ma lui non ha risposto.

Foto Twitter A.S. Roma