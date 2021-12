ZANIMACCHIA, BRILLARE A CREMONA PER RIPRENDERSI LA JUVENTUS

In uno dei due anticipi della 17a giornata di ieri di Serie B la Cremonese ha battuto 3-2 il Crotone. Tra i giocatori a segno per la squadra lombarda anche Luca Zanimacchia, esterno offensivo di proprietà della Juventus. Nato a Desio il 19 luglio 1998, Luca è cresciuto calcisticamente nella Polisportiva di Nova e poi all’Aldini, dove ci è rimasto per tre stagioni prima della chiamata del Varese, società che poi nel 2015 ha dichiarato il fallimento lasciando tutti i tesserati svincolati. Successivamente si accasa al Legnago dove ci resta una sola stagione prima del passaggio alle giovanili del Genoa senza però mai esordire in prima squadra. Nel 2018 la Juventus mette gli occhi su di lui e lo ingaggia in prestito dal club ligure per rinforzare la nuova squadra dell’U23, dove segna il primo storico gol del team. Le ottime prestazioni portano i bianconeri ad acquistarlo a fine stagione a titolo definitivo per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Nel 2020 arriva anche l’esordio in Serie A dove totalizza due presenze nelle sconfitte di Cagliari e contro la Roma all’Allianz Stadium prima del passaggio in prestito per una stagione al Real Saragozza in seconda divisione spagnola. Il 9 luglio 2021 viene annunciato il suo trasferimento alla Cremonese, sempre in prestito, fresco della fiducia di mister Pecchia che già lo aveva avuto ai tempi della Juventus U23. Finora in questa stagione Zanimacchia ha totalizzato in Serie B 16 presenze e tre gol, convincendo con ottime prestazioni. La Juventus ne starà sicuramente tenendo presente e chissà che a fine stagione non possa ritrovare nuovamente il bianconero e la Serie A.