Zangrillo: “Trovo ignobile e inaccettabile che Gilardino venga messo in discussione”

Il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, durante la quale ha espresso il suo forte sostegno nei confronti dell’allenatore Alberto Gilardino, difendendolo fermamente:

“Trovo ignobile e inaccettabile che Gilardino venga messo in discussione. Io sono dell’idea di sostenerlo sempre, fino a quando dimostrerà di avere la squadra dalla sua partee di sapersi adattare alle necessità. Gilardino ci ha fatto vivere momenti felicissimi che qui mancavano da tanti anni. Non dobbiamo dimenticare la sua umiltà, il percorso che ha compiuto, la capacità di fare gruppo, di mettersi in discussione e di garantire armonia con il suo staff che è esempio di educazione, signorilità e predisposizione al lavoro. Non condivido la regola non scritta in base alla quale debba sempre pagare l’allenatore, anche perché spesso queste regole non scritte consentono la contaminazione di individui che perseguono solo obiettivi personali ed economici”.

Foto: Zangrillo Twitter Genoa