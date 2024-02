Zangrillo: “Poste le basi per l’approvazione in tempi rapidi di un progetto di riqualificazione dello stadio”

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha divulgato una nota ufficiale, tramite i canali del club, con cui ha fatto chiarezza sull’esito dell’incontro andato in scena questa mattina a Palazzo Tursi, il cui oggetto di discussione era quello della riqualificazione dello stadio Ferraris. Di seguito il comunicato integrale:

“Come anticipato dalla nota stampa dell’amministrazione comunale, oggi si sono poste le basi per l’approvazione in tempi rapidi di uno straordinario progetto di riqualificazione dello stadio. Nelle prossime due settimane i tecnici delle due società lavoreranno intensamente per la finalizzazione di uno stadio della città. Voglio cogliere l’occasione per manifestare la mia personale gratitudine al signor Sindaco che continua a spendersi in prima persona dando un contributo fondamentale per la finalizzazione di un importante capitolo non solo sportivo, ma di grande impatto sociale.”

Foto: Twitter Alberto Zangrillo