Zangrillo: “Non svenderemo i nostri gioiellini, non vogliamo essere la boutique di nessuno”

Presente a Milano per l’assemblea di Lega, Alberto Zangrillo, numero uno del Genoa, si è soffermato sulle voci di mercato con al centro Gudmundsson oltre che Retegui: “Non mi occupo io direttamente delle trattative, ma posso dirvi con certezza che non svenderemo i nostri gioiellini. Albert non è preoccupato per le questioni extra-campo, risolverà tutto. Deve sognare. Martinez all’Inter? Mi dispiacerebbe molto perché è un ragazzo straordinario. Ha fatto un campionato straordinario, è merce rara come portiere e abile anche con i piedi. Sicuramente non vogliamo essere la boutique di nessuno”. Ricordiamo che c’è l’Inter in pole per Josep Martinez.

Foto Twitter Genoa