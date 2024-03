Zangrillo: “Fiero dei miei ragazzi, grato a Mr. Gilardino e commosso per la inimitabile presenza dei nostri tifosi”

Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha preferito spegnere ogni polemica dopo il discusso calcio di rigore concesso all’Inter per fallo su Barella determinante per la vittoria dei nerazzurri contro i grifoni, pubblicando un post via Instagram. Di seguito il testo: “Ieri sera sono uscito dallo stadio al 37° minuto del primo tempo al posto della squadra e dei nostri meravigliosi tifosi. L’ho fatto nel rispetto delle istituzioni, senza alzare la voce, con atteggiamento composto. Sono fiero dei miei ragazzi, grato a Mr. Gilardino e commosso per la superba ed inimitabile presenza dei nostri unici tifosi.”

Foto: Twitter Alberto Zangrillo