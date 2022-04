Zanetti-Venezia: riunione con esonero

Il Venezia ha deciso di esonerare Paolo Zanetti dopo una riunione programmata stamattina e a seguito del recente rendimento. Non sappiamo se si tratta di una decisione legata al futuro di Zanetti e ad eventuali contatti con altri club. Di sicuro è una decisione presa, diversi giorni dopo l’ultima sconfitta. E alla vigilia di una proibitiva trasferta in casa della Juve. Per queste ultime partite il Venezia potrebbe affidarsi a Andrea Soncin, ex attaccante che già fa parte dello staff.

FOTO: Sito Venezia