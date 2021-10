Zanetti: “Vacca fuori 4 gare. Anche Aramu e Heymans salteranno il Sassuolo”

Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha annunciato numerose assenze nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Sassuolo: “Porto brutte notizie. Vacca ha riportato uno stiramento quindi lo perderemo per circa quattro partite, Aramu è a casa con la febbre, Heymans ha avuto un lutto familiare ed è volato quindi in Belgio. Sono assenze pesanti inutile nasconderci, parliamo di giocatori che stavano facendo bene. Chi ha aspettato questo momento ha ora l’occasione per sfruttare una chance mettendo in campo tutta la fatica fatta in allenamento. Dovremo dimostrare che le assenze pesano ma solo sulla carta e non sul campo”.

Foto: Twitter Venezia