Zanetti: “Thuram e Frattesi volevano l’Inter, segnale importante. Onana? Normale ci siano richieste”

Intervenuto al Premio Fair Play Menarini, il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha così parlato dei temi caldi in casa nerazzurri: “È un momento importante, sono un po’ di anni che l’Inter dimostra di essere competitiva nonostante i sacrifici e la vendita di calciatori importanti. Abbiamo l’ottica di costruire una squadra che possa competere su tutte le competizioni”.

Poi ha proseguito sul rinnovo di Bastoni “Sono felice del suo rinnovo, parliamo di un giocatore da presente e da futuro. Per la fascia c’è lui, c’è Lautaro ma anche altri che dimostrano attaccamento e senso di appartenenza. Noi siamo felici che questi giocatori siano felici all’Inter”. E sugli arrivi di Frattesi e Thuram: “Frattesi? Sono felice per il suo arrivo, è un giovane molto importante e sicuramente ci darà una grande mano. Per prima cosa però voglio ringraziare Brozovic, D’Ambrosio, Gagliardini, Dzeko e Bellanova che hanno fatto per noi. Alcuni sono stati qua per tanti anni e serve riconoscere ciò che hanno fatto. La nuova squadra è fatta con l’ottica di prendere giocatori funzionali per far sì che Inzaghi abbia a disposizione giocatori forti e adatti ad un club come il nostro. Thuram? Sono contento anche del suo arrivo, ho parlato col padre ed era felice anche lui. Sono felice perché sia lui che Frattesi volevano giocare nell’Inter e questo è importante”.

Spazio anche alla situazione legata ad André Onana: “Quando hai giocatori importanti è normale che ci siano delle richieste, ma per ora Onana è un nostro giocatore e noi speriamo di tenere tutti quelli importanti. Il mercato è appena iniziato, qualcosa può cambiare, ma l’Inter si è sempre dimostrata all’altezza nel costruire squadre importanti”.

Infine, sull’obiettivo scudetto: “Essere competitivi in tute le competizioni, sono 4 anni che l’Inter si dimostra molto competitiva. Spalletti ha iniziato a mettere le basi, poi abbiamo vinto il campionato con Conte e con Simone siamo arrivati in finale di Champions oltre alle Coppe Italia e alle Supercoppe. Significa che la squadra è competitiva”.

