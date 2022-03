Zanetti sullo screzio con Henry: “Lui ha sbagliato in campo, io fuori. Tra noi c’è una stima come tra padre e figlio”

Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, intervistato da la Gazzetta dello Sport è tornato sullo screzio con il suo giocatore Henry, costato un turno di stop per entrambi. L’allenatore ha così spiegato l’accaduto: “Ci siamo sentiti subito la sera dopo il litigio e ci siamo scusati entrambi. Io per primo non ho dato un grande esempio, è fuori discussione. Ho sbagliato io fuori e lui in campo, quando lo avevo avvertito di non protestare perché rischiava il rosso e c’era lo Spezia alle porte. Ma tra noi c’è una stima di fondo altissima, come tra padre e figlio. L’errore che ho fatto è aver mostrato pubblicamente cose che succedono sempre nello spogliatoio. Ma è tutto a posto. E penso che questa storia possa aver mosso qualcosa nelle nostre anime, perché possiamo entrare in campo con una rabbia diversa e tenerci di più alla maglia che indossiamo”.

FOTO: Twitter Venezia