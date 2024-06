Zanetti sul Mondiale per Club: “E’ una grande opportunità per molte squadre”

Javier Zanetti, vicepresidente onorario dell‘Inter, vede il nuovo Mondiale per Club come una grande opportunità per diversi club. Infatti l’ex capitano nerazzurro, ai microfoni della Fifa ha rilasciato le seguenti dichiarazioni riguardo la competizione: “Per me, una Coppa del Mondo per squadre ampliata a 32 club è una grande opportunità per molte squadre”. Poi prosegue: “Ti dà la possibilità di sapere a che punto sei come squadra e quanta ambizione hai davvero. Quindi è sicuramente una competizione in cui, quando affronti le migliori squadre, migliori te stesso”.

Foto: twitter Zanetti