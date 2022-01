Zanetti sul mercato: “Completeremo la rosa coprendo le partenze di Forte e Mazzocchi. Servirebbe anche un sostituto di Vacca”

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha parlato di mercato ai microfoni de Il Gazzettino: “Non chiedetemi i nomi, dico solo che completeremo la squadra coprendo le partenze di Forte e Mazzocchi. Fiordilino è entrato da dio quando purtroppo c’è stata la grave perdita di Vacca. Tutti sapete il mio legame con Antonio, come con tutti gli altri del resto, io però so di avere un grande gruppo. Un sostituto forse servirebbe, tuttavia non sono considerazioni facili e prendere tanto per farlo non ha senso. Quindi do piena fiducia a quelli che ho a disposizione”.

FOTO: twitter venezia