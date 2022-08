Zanetti su Viti: “Peccato sia andato all’estero, è da big di Serie A”

Il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Spal di Coppa Italia. L’allenatore, in particolare, si è espresso su Mattia Viti, passato al Nizza: “Allenarlo è stato un piacere, ha davanti a sé una carriera straordinaria. Mi ha dimostrato qualità tecnico e umane. Per certi versi mi dispiace che sia andato all’estero, perché in una grande ci stava assolutamente bene. Andare al Nizza non è negativo, il calcio ormai va fuori dai confini, secondo me sarà una colonna della Nazionale del futuro. Perdiamo un giocatore importante, lo dobbiamo colmare”.

Foto: Instagram Viti