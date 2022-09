Zanetti su Pjaca e Akpa Akpro: “Non ancora al top, ma si giocano il posto con gli altri”

L’allenatore dell’Empoli Paolo Zanetti ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro la Salernitana. In particolare, sui nuovi acquisti: “La fine del mercato in un certo senso fa iniziare un altro momento. Ora la testa è totalmente improntata sull’Empoli e sul nostro obiettivo, che è un obiettivo comune e non personale, ne ho parlato in questi giorni coi ragazzi. Sono arrivati giocatori importanti che ci daranno una grande mano e che ci fanno aumentare il livello. Per quanto riguarda l’aspetto fisico, si sono presentati abbastanza bene, non al top come è normale, ma con una condizione già buona. A loro manca il minutaggio, ma si giocano il posto con gli altri”.

Poi, sul legame col ds Accardi nel corso della finestra di mercato: “Come abbiamo lavorato insieme? Benissimo, non avevo mai nascosto la volontà di tornare qui e spero di rimanerci il più possibile. Ho a che fare con grandi professionisti, a partire dal presidente che è un imprenditore di calcio. Ora capisco perché la società di una città piccolina riesce a fare calcio così ad alto livello. Il segreto è il lavoro. Io entro in questa idea, lavoriamo molto con umiltà e con fame di risultati. Stiamo mettendo le basi per un futuro importante”.

