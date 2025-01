Zanetti su Niasse: “Non è ufficiale, ma può completare il reparto”

L’Hellas Verona si prepara ad affrontare il Monza nel 23° turno di Serie A. Il match andrà in scena domani alle ore 21.00, con gli scaligeri che cercheranno in tutti i modi di portare a casa la vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione. A parlare di ciò e di alcuni movimenti di mercato è stato il tecnico Zanetti. Queste le sue parole durante la conferenza stampa di rito: “Il Monza è un avversario che ha valori e lo ha fatto vedere all’andata infliggendoci una sconfitta pesante. Questa è una partita difficile e bisogna starci dentro al massimo. Niasse? Non è ancora ufficiale, ma è un giocatore che ha diverse presenze in Champions League, ha centimetri, contrasto, copre campo, sa fare filtro ed è bravo di testa. Può completare il reparto”.

FOTO: Twitter Venezia