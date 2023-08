Zanetti su Lukaku: “Ci aspettavamo un altro comportamento. Per me l’Inter ci sarà sempre”

Javier Zanetti, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare di Romelu Lukaku: “Ci aspettavamo un altro comportamento. Come professionista e uomo. Nessuno è più grande del club”. Poi, su Lautaro e Inzaghi: “Felice per il cammino di Lautaro, ora deve confermare la sua leadership con ancora più responsabilità, ma ha senso d’appartenenza e sa dare l’esempio. La forza di Inzaghi è la tranquillità, sa essere sereno anche nei momenti difficili”. Infine, sull’Inter: “Per me ci sarà sempre. 28 anni li ho passati in Italia, nell’Inter, e questo è un privilegio. Anche se non dovessi avere un ruolo o stare fuori dal club, non posso togliermi questi colori”.

Foto: Twitter Zanetti