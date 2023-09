Zanetti su Lukaku: “Volevamo che rimanesse con noi. Poi sono successe cose che non ci aspettavamo”

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, nel corso della sua intervista a Marca, ha parlato anche di Lukaku e della sua querelle questa estate, per poi finire alla Roma.

Queste le sue parole: “Volevamo rimanesse con noi, poi sono successe cose che non ci aspettavamo e abbiamo deciso di uscire dalla trattativa. Lukaku ora è un giocatore di un altro club, fa parte del nostro passato e ora come società dobbiamo guardare al futuro”.

Foto: twitter Zanetti