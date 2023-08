Zanetti: “Siamo rimasti in partita, nel complesso è stato un ottimo allenamento”

Dopo il ko in amichevole contro il Friburgo, l’allenatore dell’Empoli Paolo Zanetti ha parlato così ai microfoni ufficiali del club: “Siamo rimasti in partita, abbiamo fatto qualche errore che dovremo migliorare, ma nel complesso è stato un ottimo allenamento” ha detto Zanetti. Sul pubblico: “Cornice bellissima, non facile giocare davanti a 20 mila persone. Così abbiamo potuto rompere il ghiaccio anche dal punto di vista emotivo contro una squadra che disputerà l’Europa League e che sapevamo ci avrebbe potuto mettere in difficoltà”. Infine sull’imminente inizio di stagione: “L’obiettivo è arrivare con l’Hellas Verona vicino al top. Onoreremo la Coppa Italia, ogni settimana servono dei passi in avanti – chiude Zanetti – e la mentalità che lo scorso anno ci ha portato alla salvezza”.

Foto: Instagram Empoli