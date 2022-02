Zanetti: “Serve una partita al nostro massimo. Henry ha ancora grande margine di miglioramento”

Paolo Zanetti ha parlato alla vigilia di Verona-Venezia. Queste le sue parole: “Il Verona è una squadra importante e veramente forte, ha molte individualità in fiducia, hanno una sensazione psicologica diversa rispetto a quella che abbiamo noi. Loro hanno messo in difficoltà tante squadre e hanno fatto tanti punti. Serve una partita al nostro massimo, al di là degli aspetti tecnico strategici. Ce lo impone il nostro modo di giocare, dobbiamo essere bravi ad essere dentro a quel tipo di partita. Nel girone di ritorno incontrare le ultime 4-5 squadre è difficile per tutti. Ed è difficile anche incontrare il Venezia. Stiamo servendo molto meglio i nostri attaccanti, ci stiamo lavorando tantissimo. Henry ha ancora grande margine, può prenderci per mano e condurci al nostro obiettivo. Attorno ha giocatori che hanno qualità per valorizzarlo. I suoi numeri si stanno alzando ed è importante avere a disposizione anche Okereke”.

FOTO: Twitter Venezia