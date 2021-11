Zanetti: “Se siamo al 100% possiamo giocarcela con chiunque. Mihajlovic insegna anche a livello umano”

Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa prima del match tra Bologna e Venezia. Ecco le parole del tecnico: “Il Bologna è una squadra importante, lo dicono gli ultimi risultati che ha portato a casa e conseguentemente lo dice al momento anche la classifica. Hanno dei giocatori importanti e un ottimo allenatore che può insegnare a tutti quanti noi qualcosa, sia a livello umano, che tecnico, e la sua squadra è lo specchio di questa mentalità“.

Sulla squadra: “Noi dobbiamo fare una partita dando tutto noi stessi per poterli riuscire a mettere in difficoltà. L’esperienza ci insegna come se non siamo in grado di dare il 100% possiamo perdere con chiunque, così come al contrario abbiamo dimostrato che nel momento in cui giochiamo al massimo delle nostre possibilità ce la possiamo giocare con tutti, anche con squadre che sono di un livello superiore“.

foto: Twitter Venezia