Zanetti: “Se Lautaro gioca nell’Inter per gran parte è merito mio. Scudetto? Ce la giocheremo”

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

Queste alcune dichiarazioni riportate: “Lautaro all’Inter? Gran parte del merito è stato mio, se oggi Lautaro gioca nell’Inter. Portammo avanti io e Ausilio la trattativa, e anche quando si parlava di un addio qualche anno fa, fui io a parlare al giocatore per far sì che potesse restare in nerazzurro. Oggi il Toro è un nostro patrimonio, sono felice di aver dato questo contributo”.

Sugli obiettivi: “Per me l’Inter ha tutto per essere ancora protagonista. Anzi, lo sarà. Da Conte in poi, ricordo periodi difficili solo lo scorso febbraio e adesso. Cosa significa? Che la squadra c’è e il gruppo c’è, deve dimostrarlo”.

Foto: twitter personale