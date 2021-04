Zanetti: “Scudetto? Serve l’ultimo sforzo. Lavoro straordinario di Conte e del suo staff”

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha parlato in una diretta Twitch con 2010misterchip. Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

In questo fine settimana potete vincere lo scudetto dopo tanti anni.

“Serve l’ultimo sforzo, sono contento soprattutto per il lavoro che si sta facendo da due anni. Conte, con il suo staff e i giocatori, sta facendo un lavoro straordinario; l’anno scorso siamo andati molto vicini a vincere e adesso i giocatori sono cresciuti molto. E’ stato un anno molto difficile per tutti per via della pandemia, c’è stato un grande sforzo. Io sono sempre agli allenamenti, per essere vicino alla prima squadra”.

Ci sono somiglianze tra lo spogliatoio attuale e quello che hai vissuto tu ad esempio ai tempi di Mourinho?

“C’è differenza perché c’era più esperienza nel nostro; quello di oggi ha tanti giovani, che sono cresciuti moltissimo grazie al lavoro del mister. Sono cresciuti a livello di mentalità, vincere è sempre difficile. Manca poco, solo l’ultimo sforzo: se lo meritano”.

La Juve ha vinto nove scudetti di fila.

“Per questo non era facile, è un campionato complicato, equilibrato, perché ci sono tante squadre che sono migliorate. Noi abbiamo avuto continuità”.