Zanetti: “Sconfitta meritata. Assenze? Non voglio alibi, è stato un Venezia dai due volti”

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, ha parlato così a DAZN dopo il ko al Mapei contro il Sassuolo: “L’approccio è stato importante, abbiamo giocato su un campo difficile contro un avversario di qualità. Fino al nostro autogol eravamo in partita alla stragrande, potevamo finire il primo tempo in vantaggio, Consigli ha fatto un miracolo in quella situazione.

Le tante assenze? Non voglio trovare alibi, questa sconfitta è meritata. Abbiamo fatto bene, ma c’è stato un Venezia dai due volti”.

Foto: Twitter Venezia