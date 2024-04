Zanetti: “Sarà una notte storica. Fin dall’inizio ho capito che avremmo potuto vincere lo Scudetto”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il vice-presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha così parlato dopo la vittoria del ventesimo scudetto: “E’ una serata stupenda, tutto l’ambiente interista aspettava questo momento. Abbiamo conquistato lo Scudetto in una serata importante, questi ragazzi vincendo questo campionato hanno fatto qualcosa di straordinario, hanno vinto la seconda stella”.

Poi ha proseguito: “Quando ho capito che questa squadra era destinata a vincere lo Scudetto? Fin dall’inizio, tutti volevano disputare una stagione importante ed eravamo consapevoli di essere una squadra forte. Il campionato è strameritato. E’ soprattutto nei momenti di difficoltà che non si deve dubitare credendo nella cultura del lavoro. Il lavoro alla fine sempre paga e nei momenti di difficoltà bisogna crederci ancora di più, questa squadra ha valori importanti soprattutto dal punto di vista umano”.

Infine, su Inzaghi: “Straordinario innanzitutto come uomo. E poi molto bravo nel gestire i momenti di difficoltà, crede nel lavoro. Anche lui credo non si renda conto di ciò che ha fatto, ma ha fatto felici milioni di interisti in tutto il mondo”.

Foto: Twitter Zanetti