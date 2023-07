Zanetti ricorda Suarez: “È stato il primo a credere in me”

Javier Zanetti, ai microfoni di Sky Sport, ha ricordato Luisito Suarez, storico ex calciatore dell’Inter scomparso nella giornata odierna:” Avevo un rapporto speciale con lui, è stato tra i primi a credere in me. Era venuto in Argentina a vedermi e alla presentazione era nella Terrazza Martini ad aspettarmi. È un giorno triste, era una persona straordinaria, elegante dentro e fuori dal campo. Lascia il ricordo di un senso di appartenenza nei confronti dell’Inter. Per lui l’Inter era come una famiglia, a me succede lo stesso dal primo giorno”.