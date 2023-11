Zanetti: “Raccogliere il testimone di Messi sarà difficilissimo. Nell’immediato futuro penso a Lautaro”

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha parlato a Planetwin365, rispondendo a una domanda che in tanti si pongono.

Chi raccoglierà il testimone di Messi nell’Albiceleste? Questa la risposta di Zanetti: “Eguagliare Leo sarà difficilissimo per tutti, ma per l’immediato futuro penso a Lautaro. Stagione dopo stagione ha avuto una crescita importante e ora si sta confermando un leader: lavora per la squadra, segna molto ed è diventato un giocatore completo, tanto che nell’Inter indossa la fascia di capitano. L’auspicio è che possa proseguire così e che ciò possa avvicinarlo ad ambire un premio importante come il Pallone d’Oro”.

Foto: twitter personale