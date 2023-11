Zanetti: “Quando l’Independiente mi ha lasciato, ho lavorato per un anno come muratore”

Nel corso di un’intervista concessa a ESPN, il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha ripercorso le difficoltà riscontrate nei primi anni di carriera: “È stato difficile perché ero piccolo. Per fortuna sono cresciuto, ho iniziato a giocare e ho realizzato il mio sogno di essere un calciatore. Quando l’Independiente mi ha lasciato andare, ho lavorato per un anno come muratore. Poi rimasi al Talleres e debuttai in prima squadra nella Primera B Nacional. Quando il Banfield è stato promosso, mi ha acquistato e ho iniziato in A”.

Foto: Twitter Zanetti