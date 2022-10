Zanetti: “Per la Juve le pressioni non sono un problema. Campionato? Abbiamo anche qualcosina in più rispetto alla linea iniziale”

Paolo Zanetti, tecnico dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa in vista della delicata trasferta di Torino contro la Juventus, in programma domani sera (ore 20:45): “La Juve è una squadra piena di campioni, per loro le pressioni non sono un problema. Incontriamo una squadra più forte, che ha avuto un momento di difficoltà. Lo hanno avuto loro, figuriamoci noi piccole. Vogliamo giocare di personalità e avere il coraggio delle nostre idee”. Sul percorso finora della sua squadra: “In un bilancio si guardano anche i punti. Siamo in piena linea, se non con qualcosa in più. Al di là degli aspetti di gioco la cosa più importante era quella di creare una squadra e questo obiettivo è stato raggiunto. Si sta sempre dentro la partita lottando su tutti i palloni, chi entra è allineato, giocano tanti giovani. Dobbiamo migliorarci per fare un campionato di un certo tipo, ma la base è giusta e solida”.

Foto: twitter Venezia