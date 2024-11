Zanetti: “Partita incommentabile, mi scuso con chi è venuto a vedere il nostro spettacolo indecoroso”

Paolo Zanetti è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la deludente prestazione della sua squadra. Nel frattempo, l’Hellas Verona ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali l’immediato inizio di un ritiro, che prenderà il via già da questa sera.

Sul match: “Partita incommentabile, mi scuso con chi è venuto a vedere il nostro spettacolo indecoroso, abbiamo deciso di andare in ritiro per cercare di ritrovarci. L’Inter è una grande squadra, ma al di là di questo in settimana si provano e si dicono tante cose e poi subiamo una grandinata inammissibile. Il modulo era stato provato per cercare di contenere la profondità di Thuram ma evidentemente qualcosa non ha funzionato. Mi prende tutte le responsabilità”.

Preoccupato da questa sconfitta?: “Sicuramente questo è fuori discussione, un’altra bastonata pesante dopo quella di Bergamo, mi dispiace per i miei giocatori ma penso che noi abbiamo una responsabilità ad indossare questa maglia, quella di un club che merita altro, un’aggressività diversa, al di là dei difensori se non si aggredisce alto poi è normale che vadano in difficoltà. Quello che non accetto è questo tipo di atteggiamenti e per questo motivo abbiamo deciso di toglierci la libertà con un ritiro che è punitivo e che ci auto-attribuiamo. Sinceramente oggi, anche se non mi piace dirlo, un po’ mi vergogno”.

Sui tifosi che hanno abbandonato lo stadio nel primo tempo: “Lo percepisco, oggi non mi sento di andare oltre alle scuse e altri tipi di pensieri perchè ovviamente mi rattrista vedere i tifosi della propria squadra lasciare lo stadio, dobbiamo essere noi con l’atteggiamento a lavorare per tornare quelli che eravamo, perchè l’Hellas senza i propri tifosi non è niente, penso però che noi abbiamo le capacità per ricucire questa piccola ferita, bisogna mettersi sotto da subito e lavorare concretamente per farlo, è un qualcosa che deve partire dallo stomaco, dalle viscere”.

