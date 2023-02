Zanetti: “Pareggio risultato giusto. Abbiamo un’ottima classifica, ma non ci lascia tranquilli”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Paolo Zanetti ha così parlato dopo il pareggio ottenuto sul campo della Fiorentina: “Non possiamo prescindere da essere agonisticamente sempre al massimo. Giocare a Firenze non è facile per nessuno, contro una squadra con gran qualità. Bisogna metterci qualcosina in più per colmare questo gap. Nel secondo tempo abbiamo subito il loro ritorno dopo che non siamo stati bravi a chiuderla. Loro ci hanno abbassati. Dopo la gioia del 2-0, tolta per un piede, come spesso accade, la partita è rimasta su. E il pareggio alla fine è un risultato giusto”. Poi ha proseguito: “Il valore che m’interessa è quello di giugno. Ci tengo che la squadra cresce e soprattutto che ogni settimana lavori per aumentare il livello. Abbiamo un’ottima posizione di classifica, ma non ci lascia tranquilli, non possiamo rilassarci. Abbiamo altre battaglie, oggi ne abbiamo superata una indenni e abbiamo preso un buon punto”.

Infine, sulle condizioni di Cambiaghi: “Sta male. Sicuramente è uno stiramento, speriamo non sia qualcosa in più. La dinamica non mi lascia tranquillo. Peccato perché è un ragazzo che era in grande esplosione”.



Foto: Instagram Empoli