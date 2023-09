Zanetti: “Orgoglioso della risposta dei ragazzi. A Roma sarà difficilissima”

Domani sera all’Olimpico Roma ed Empoli chiuderanno la domenica di Serie A. Queste le parole in conferenza stampa del tecnico dei toscani Paolo Zanetti. Ecco le sue parole: “Ho lavorato coi ragazzi che sono rimasti, che sono ugualmente importanti a quelli che sono andati via. Chi è rimasto ha lavorato con grandissima intensità e spirito. Sono molto orgoglioso della risposta che i ragazzi mi stanno dando, inizio a vedere quello che voglio, anche se va naturalmente dimostrato sul campo. Ho grandissima fiducia, i numeri sono negativi ma possiamo solo migliorare. Dobbiamo avere molta umiltà per lì’obiettivo. Se la Roma ha un punto ci fa capire che non è difficile solo per noi partire. Hanno giocatori diversi eppure sono partiti male. Per noi è difficilissima, l’ambiente sarà caldissimo e questo deve essere per noi la grande motivazione. Dobbiamo andare oltre noi stessi, se non ci aiutiamo e non siamo cinici non ci riusciremo. Il nostro obiettivo è essere all’altezza della partita e dello scenario che abbiamo di fronte. Oggi mi ritengo tranquillo per quello che ho visto in settimana“.

Foto: Instagram Empoli