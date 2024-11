Zanetti: “Oggi abbiamo ritrovato la dignità. Con questo spirito la classifica sarebbe diversa”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha così parlato dopo la sconfitta per 1-0 contro il Cagliari: “Ho l’obbligo di ripartire dalle cose positive, ho visto calciatori fare una prestazione importante come non accadeva da tempo. La nostra è una condizione particolare, ma vedo un gruppo pronto a lottare per ribaltare questa situazione. Siamo i primi ad essere dispiaciuti, sappiamo che potevamo fare molto di più. Le occasioni ci sono state, abbiamo ribattuto colpo su colpo pur venendo meno al momento della finalizzazione. A mio avviso oggi abbiamo ritrovato quella dignità che avevamo perso nelle scorse settimane, dal punto di vista dell’atteggiamento e dei comportamenti non posso rimproverare nulla a questo gruppo. Non so se continuerà il ritiro, non ho avuto la possibilità di confrontarmi con la società”.

Poi ha proseguito: “Mi interessa che oggi il Verona torna a casa a testa alta. La mia posizione? Sinceramente non mi interessa. Io penso alla squadre e alle prossime gare che possono essere importanti. Hanno dato una risposta, a loro stessi prima ancora che a me. Avessimo avuto in precedenza lo spirito di oggi, forse commenteremmo una classifica diversa”.

Foto: Instagram Verona