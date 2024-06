Zanetti: “Oaktree sta dando continuità con tutto il management. Ci stiamo attrezzando per fare una stagione da protagonisti”

Javier Zanetti, ex capitano dell‘Inter e vicepresidente dei nerazzurri ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Goal. Ecco le sue parole:

“Credo che ci sono presupposti per fare bene: Oaktree sta dando continuità con tutto il management, con Marotta presidente e gli altri dirigenti. La cosa più importante è continuare a lavorare in questa maniera“. Sugli obiettivi della prossima stagione: “Sempre quello di competere in tutte le competizioni che dobbiamo affrontare, l’anno prossimo saranno tante partite, ma credo che ci stiamo attrezzando per fare una stagione da protagonisti”.

Foto: twitter Zanetti