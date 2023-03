Zanetti: “Non solo Inzaghi, tutta l’Inter deve dare di più. I meriti e demeriti sono di tutti. E su Lukaku…”

Javier Zanetti, vice presidente dell’Inter, ha parlato del momento di forma della squadra nerazzurra di Simone Inzaghi a margine della presentazione dell’autobiografia di Gianluca Pagliuca: “La cosa più importante è che nessuno di noi cerchi alibi. Ho sentito le parole del mister e di Lautaro e quando senti loro che riconoscono che le cose non sono state fatte all’altezza devi ripartire. Ci sono tante partite ravvicinate e dobbiamo dare una risposta già da domenica. Il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario. Noi poi siamo consapevoli di aver lasciato qualche punto per strada che non dovevamo lasciare. Non dobbiamo cercare i colpevoli, ma le soluzioni. Sento dire che Inzaghi deve dare di più? Non è che Inzaghi deve dare di più, tutti noi dobbiamo dare di più: società, giocatori e mister. Siamo una squadra, meriti e demeriti sono di tutti”.

Sulla LuLa: “Lautaro sta dimostrando da quando è arrivato all’Inter il senso di appartenenza. Lo trasmette sia in campo che fuori. Lukaku? Sta migliorando tantissimo, ha avuto un infortunio molto grave, che lo ha tenuto fuori moltissimo tempo, e non è facile recuperare a pieno visto la stazza che ha. Credo però che nelle ultime settimane si stia vedendo un Lukaku molto più positivo”.

Foto: Twitter Zanetti