Zanetti: “Non siamo ancora salvi, la Cremonese ha bisogno di punti come noi”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Empoli, Paolo Zanetti, ha così parlato a pochi minuti dalla sfida esterna sul campo della Cremonese: “Oggi è una partita in cui dobbiamo mettere in campo tutto quello che sappiamo fare in entrambe le fasi. Giochiamo contro una squadra al nostro livello, che ha bisogno di punti come noi. Abbiamo le motivazioni di chi non è certo di essere salvo. Siamo in Serie A e ogni minuto dobbiamo giocarlo al 100%. Caputo e Piccoli? Stanno lavorando insieme da un po’, ogni settimana si vedono miglioramenti e oggi possono dimostrarlo”.

Foto: Instagram Empoli