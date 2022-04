Zanetti: “Non riusciamo mai a portare gli episodi dalla nostra parte”

Un’altra sconfitta per il Venezia, che l’allenatore Paolo Zanetti ha così commentato ai microfoni di DAZN: “Noi oggi al 94′ avevamo pareggiato una partita strameritata e con la forza della disperazione siamo andati a rimetterla in piedi. Per la quinta volta nel corso del campionato abbiamo preso gol in pieno recupero. C’è sicuramente una componente psicologica nel fatto che subiamo gol sempre alla fine. Siamo stati bravi a recuperare da un rigore che poteva stenderci. Abbiamo dei limiti e dobbiamo renderci conto di chi siamo, ma se giochiamo come oggi da squadra ce la giocheremo fino in fondo. Ho fatto i complimenti ai miei giocatori – ha ripreso trivenetogoal.it – non ho molto da dire loro. Quando danno tutti non dobbiamo avere rimpianti. Un allenatore deve valutare una partita in maniera lucida, l’abbiamo persa su calcio d’angolo per un episodio. Non riusciamo mai a portare gli episodi dalla nostra parte, questo è un dato di fatto“.

Foto: Twitter Venezia