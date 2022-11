Zanetti non ha dubbi: “Può essere ancora il Mondiale di Lautaro”

L’avventura in Qatar per Lautaro Martinez non è partita nel migliore dei modi e il Toro sta faticando a imporsi come leader offensivo dell’Argentina. Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ne ha così parlato: “Può essere ancora il suo Mondiale. Si sbloccherà presto, è garantito, magari già con la Polonia. Lauti non deve preoccuparsi, non sono state due partite semplici da gestire per un attaccante. Ma non vedo problemi”.

Foto: Instagram Lautaro