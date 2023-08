Zanetti: “Non è facile ripetersi ma vogliamo giocare una Champions da protagonisti”

Sul girone: “Sicuro ha aiutato arrivare in finale l’anno scorso per la crescita della squadra. La base della squadra c’è e questo può aiutare. Non ci dobbiamo accontentare, dobbiamo essere protagonisti di questa Champions e puntare più in alto possibile. Questi ragazzi hanno ancora quella finale persa che gli gira intorno e vorranno arrivare anche quest’anno più in alto possibile”.

Su Lautaro: “Ha una consapevolezza delle sue doti e lo dimostra in campo e fuori. Ora che è capitano ha una responsabilità in più. E’ un grado che ha voglia di migliorare un ragazzo generoso che vuole aiutare i compagni. In queste due partite di campionato ha fatto vedere questo: la conferma del grande campione che è”.

Foto: twitter personale