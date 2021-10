Zanetti: “Noi siamo scarsi, ma l’arbitro è stato il peggiore in campo”

Paolo Zanetti, tecnico del Venezia, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il ko casalingo contro la Salernitana:

“Avete visto tutti l’episodio, non possiamo restare in silenzio. Il direttore di gara è stato il peggiore in campo: noi siamo scarsi e probabilmente retrocederemo, ma vogliamo giocarcela alla pari senza imbatterci in errori di questa portata. E’ un turno infrasettimanale, la stanchezza si fa sentire e l’inferiorità numerica pesa. Davvero inspiegabile”.