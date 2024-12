Zanetti: “Nella difficoltà stiamo mantenendo umiltà e sacrificio. Cambio di proprietà? Penso al campo”

Paolo Zanetti, tecnico del Verona, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 3-2 sul Bologna.

Queste le sue parole: “Non ho risposte sul cambio di proprietà, ci siamo concentrati sul campo e sul chiudere al meglio l’anno. Non sono io che devo dare risposte su questo. Il mercato? Swiderski mi piace, è stato qui quest’anno, ma per ora non ne abbiamo parlato”.

Si aspettava questa grande partita da Sarr e Tengstedt? “Le risposte le danno sempre i ragazzi in campo. Li ho visti bene in settimana e Tengstedt veniva da un infortunio. Non volevo rinunciare a Suslov ma i due attaccanti si sposano bene insieme. Abbiamo giocatori che possono fare bene, non li ho mai avuti tutti insieme, ma oggi è stata la partita della squadra, non dei singoli”.

Subite tanti gol a segnate come nessuno in fondo alla classifica. Continuerete a giocare così? “Abbiamo un debito enorme con la sfortuna, possiamo recriminare tanto. Oggi ci è andata bene ma la cosa più importante sono i risultati. Oggi siamo a +5 sulla zona retrocessione, non abbiamo mai pareggiato, vogliamo raggiungere più equilibrio ma senza perdere la nostra filosofia. Nella difficoltà e mantenendo umiltà e sacrificio”.

Da oggi sempre con due attaccanti? “Non abbiamo quasi mai giocato con meno di due attaccanti, ma il problema non è avanti ma la fase difensiva, e non parlo solo dei difensori, ma di tutta la squadra. Dobbiamo giocare non in punta di piedi, lo spirito Hellas deve contraddistinguerci sempre”.

