Zanetti: “Mosquera o Kastanos dall’inizio? Devo valutare”

Domani, alle ore 15:00, andrà in scena il match tra Monza ed Hellas Verona. La gara, valida per il 23° turno di Serie A, vedrà scontrarsi due squadre che hanno un bisogno disperato di punti. I biancorossi, infatti sono ultimi in classifica e devono dare una svolta immediata ad una stagione che non decolla, mentre gli scaligeri vogliono allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione. A parlarne, nella conferenza stampa di rito, è stato il tecnico Paolo Zanetti: “Tutta la concentrazione deve essere sulla partita. Belahyane si è allenato bene, mentre Tengstedt non ha fratture, ma lo abbiamo perso per 30-40 giorni quindi bisognerà fare delle valutazioni. Mosquera o Kastanos? Di soluzioni ne ho tante devo un attimo valutare”.

